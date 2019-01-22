Şirketlere, E-tebligat İçin Yeni Düzenleme

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal, şirketlerin 31 Ocak 2019 tarihine kadar almaları gereken elektronik tebligat adresi için yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile PTT vasıtasıyla elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasların düzenlendiğini belirten Mali Müşavir Abdil Erdal, e-tebligat adreslerinin kapıda teslim edileceğini kaydetti.

Erdal, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında yapılacak tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, kendilerine elektronik tebligat alma zorunluluğu getirilen şirketlerin, elektronik tebligat adresi almak üzere 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT'ye başvurmaları gerekiyordu. Fakat PTT tarafından yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığından şirketlerle ilgili olarak gerekli bilgilerin istendiğini ve gelen bilgilere göre şirketlerin elektronik tebligat adreslerini oluşturarak yine Ticaret Bakanlığı ve ilgili kuruluşları vasıtasıyla şirketlere ulaştıracağı belirtildi. Bu doğrultuda şu an için şirketlerin elektronik tebligat adresi almak için PTT'ye başvurmalarına gerek kalmamıştır. UETS ile birlikte Şirketlerin 3 adet e-tebligat adresi olmaktadır. Bunlar Vergi e-Tebligat Sistemi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) şeklindedir. Şirketler için son tarih 31 Ocak 2019 tarihi gibi görülse de PTT ile Ticaret Bakanlığı arasında Mersis üzerinde oluşturulan bilgi paylaşımı işlemi geciktiğinden dolayı bu sürede uzama beklenilmektedir" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA