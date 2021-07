Şirketlere çalışma alanından çok 'yaşam alanı' sunmayı amaçlıyoruz"

Partner markalarına bütünleşik çözümler içeren bir hizmet vermeyi hedefleyen ve şirketlere çalışma alanından çok bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan 'Ofiste Her Şey' deneyim merkezi, Selsil Dış Ticaret ve Yapı Kimyasalları'nın yeni ofislerini tasarladığını duyurdu. Çalışanlara, aydınlık, fonksiyonel ve konforlu bir ofis alanı tasarlandığı belirtildi.

Ofiste Her Şey markaları ve iş ortakları, Selsil'in yeni lokasyonunda tüm ofis alanlarını tasarladı. Genel merkezini Maslak'a taşıyan marka, bu iş birliği ile Ofiste Her Şey partner markalarının tasarımlarını ve partner marka ürünlerini ve çözümlerini genel merkez ofislerinin her alanında ve detayında kullandı.

Projede çeşitli çözüm ortaklarıyla çalıştıklarını belirten Ofiste Her Şey Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, seperasyon kullanımında 'Mod Panel', akustikte "Fales Akustik", zemin ürünlerinde "Anıl Zemin", ısı geri kazanım cihazlarında "Alda Isı", fotoselli kapılar menteşe kilit çözümlerinde "Dorma" ve klima sistemlerinde ise "Mitsubishi"yle iş birliği yaptık" dedi.

Daha konforlu bir ortam yaratmak hedefiyle aydınlatmayı yoğun tutmadıklarını belirten Sicim, "Ofiste çalışan herkesin gün ışığına eşit derecede ulaşmasının beden ve ruh sağlığı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mimari tasarımda da 3N Aydınlatma partnerimizle yaptığımız çalışmada da tasarımın merkezine çalışanın konforu konularak maksimum aydınlık ve konfor hedeflenmiştir" diye konuştu.

"2 AYDA TÜM UYGULAMA SÜRECİ TAMAMLANDI"

Ofisi tasarlarken, her alanda konforun önemsendiği bir mekan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ofiste Her Şey Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, 1 aylık bir projelendirme sürecinin ardından 2 ayda tüm uygulama sürecinin tamamlandığını belirtti.

Bütüncül çözümler sunulduğunu ve konforlu bir ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Sicim, "Projede, özellikle pandemi sürecinde daha fazla önem kazanan hijyen ve temiz oksijen ihtiyacı doğrultusunda her odada kişiselleştirilmiş iklimlendirme özelliği kullanıldı. Keyifli ve yaşanılası bir mekan yaratmanın yanı sıra orta alanlar boş bırakılarak üstün bir ferahlık yaratıldı, şirketin büyüme ihtimaline karşı da 'B planı' olarak alanlar saklı tutuldu. Aynı zamanda sosyalleşme alanı olarak kullanmak üzere bilardo, langırt gibi keyif köşeleri oluşturuldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı