Şirketlerden Sevgililer Günü mesaisi

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

Sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketicilerin hediye seçimine yardımcı olmak için şirketler, ihtiyaçtan eğlenceye, tatilden eğitime çok sayıda kategoride onlarca ürünü tüketicinin beğenisine sundu.

Ürün ve hizmetlerini çeşitli kampanyalarla destekleyen şirketler, 14 Şubat'ı özel kılacak alternatif arayanlara da çözümler sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçenekler arasında her kesime ve her keseye uygun hediyeler yer alıyor.

Dyson'dan ideal hediye alternatifi

Dyson, Sevgililer Günü'nü akıllı ısı kontrol teknolojisine sahip Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, Dyson Airwrap saç şekillendirici ve Dyson Corrale saç düzleştiriciyle kutlayarak tüketiciler için ideal bir hediye alternatifi sunuyor. Dyson Dijital V9 Motoru tarafından güçlendirilen Dyson Supersonic saç kurutma makinesi ve Dyson Airwrap saç şekillendirici, aşırı ısı hasarı olmadan farklı saç stillerine ulaşmak için Dyson'ın benzersiz hava akımı teknolojisiyle tasarlandı.

Dyson Supersonic saç kurutma makinesi hızlı kurutma için Air Multiplier teknolojisini kullanırken, Dyson Airwrap saç şekillendirici, doğal dalgalara ve buklelere ulaşmak için Coanda etkisi adı verilen aerodinamik bir olgu kullanıyor.

Dyson"n en yeni saç ürünü Dyson Corrale saç düzleştiriciyse sunduğu kontrolle ısıya gerekliliği azaltarak, öncü esnek bakır plaka teknolojisi sayesinde saçın zarar görmesini önleyerek saçta oluşabilecek hasarı en aza indiriyor.

Sevgililer Günü'yle havadaki sıcaklık artarken Dyson saça uygulanacak ısıyı azaltıyor.

Evde ne pişireceğine karar veremeyenlere de çözüm var

Daha önce romantik bir tatil, özel akşam yemekleri ve etkinliklerle taçlandırılan Sevgililer Günü, bu yıl kısıtlamalar nedeniyle evlerde kutlanacak.

Evinde romantik bir akşam yemeğiyle kutlama yapmak isteyenlere, Türkiye'nin ton balığı üreticisi Dardanel'den kalpleri koruyacak, düşük bütçeli, sağlıklı, hızlı hem de lezzetli yemek önerileri var.

Çiftler, Sevgililer Günü'nde evlerde birlikte geçirecekleri zamanı hem özel hem de romantik kılmak için kutlama alternatifleri araştırmalarına başlarken, salgınla birlikte sağlıklı yiyeceklerle hazırlanan sofraların kurtarıcısı olan, omega3 deposu Dardanel, tüketicilerin sağlığını destekleyecek yemek alternatifleriyle kutlama sofralarına hızlı ve lezzetli seçenekler sunuyor.

Koçtaş'tan özel hissettirecek hediyeler

Koçtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini özel hissettirecek ve bu özel günde kalıcı bir anı bırakacak hediye alternatifi arayanların ilk adresi oluyor.

Koçtaş, hem sevdiklerini özel hissettirmek hem de uygun fiyatlarla kalıcı bir hatıra bırakmak isteyenler için en kullanışlı hediye seçeneklerini bir arada sunuyor.

Sevdiklerinin ihtiyacına yönelik bir hediye vermek ya da sevdikleriyle keyifli anlar geçirmek isteyenler, çok çeşitli dekorasyon ürünleri, kamp ürünleri, hobi ürünleri ve çok daha fazlasını Koçtaş'ta bulabiliyor.

Sevgililer Günü için alternatifli hediye seçeneklerine en uygun fiyatlarla Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu