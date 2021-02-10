Şirketlerden Sevgililer Günü mesaisi

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

Sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketicilerin hediye seçimine yardımcı olmak için şirketler, ihtiyaçtan eğlenceye, tatilden eğitime çok sayıda kategoride onlarca ürünü tüketicinin beğenisine sundu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçenekler arasında her kesime ve her keseye uygun hediyeler yer alıyor.

Enuygun.com'un verilerine göre, 14 Şubat Sevgililer Günü için en çok aranan oteller arasında ilk tercih bungalov oteller oldu.

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, sokağa çıkma yasaklarının olduğu hafta sonlarında şehir dışındaki bungalov konaklamalı otellerin kalabalıklardan uzak, doğayla baş başa tatil yapma imkanını fazlasıyla sunduğunu bildirdi.

Hacıbayramoğlu, "Bu oteller müstakil, bahçeli, minik balkonlu doğayla iç içe bir tatil seçeneği sunuyor. Bu nedenle kışın da Enuygun otel aramalarında hafta sonları için en çok tercih edilen otellerden oldu. Sevgililer Günü hafta sonu tatiline denk geldiği için aramalarda ilk sırada bungalov oteller yer aldı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de bungalov evlerin en çok Şile, Ağva, Olimpos, Sapanca, Fethiye ve Kaz Dağları bölgesinde yer aldığını kaydeden Hacıbayramoğlu, "Bu tür bir otelde hafta sonu 2 ya da 3 gece için iki kişilik konaklama bedeli ortalama 1.000 lirayı buluyor. Doğa yürüyüşleri yapmak, akşamları bahçede yakılan ateşte ısınmak ve müstakil tatil yapmak isteyenler için iyi bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Hacıbayramoğlu, Sevgililer Günü için termal otel ve kayak otelleri için de aramaların arttığına dikkat çekerek, daha lüks tatil yapmak isteyenlerin Afyon, Kütahya ve Sapanca'daki termal otelleri tercih ettiğini, kayak otelleri içinde de Uludağ'ın ilk sırada olduğunu anlattı.

Kiğılı, Sevgililer Günü'ne özel tasarımlarında indirim sunuyor

Kiğılı ise Sevgililer Gününe özel tasarımlarını uygun indirim ve kampanyalarla buluşturuyor. Şirket, yüzde 60 net indirime ek, 3 ve üzeri ürüne ekstra yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Şirket, sevgilisi için hediye almak isteyenlere nano teknolojik, leke tutmayan gömleklerden kravatlara, trikolardan atkı ve eldivenlere, kartvizitlerden cüzdanlara uzanan birbirinden farklı seçenek sunuyor.

Kiğılı'nın sevgililer gününe özel hediye önerileri arasında, kol düğmelerinden şallara, yaşamın her alanında kullanılabilecek aksesuarlardan özel kaşmir kaşkollara kadar her tarza uygun parçalar da yer alıyor.

Trendyol'dan milyonlarca hediye alternatifi

Trendyol da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini hediyelerle mutlu etmek isteyenler için hazırladığı Sevgililer Günü sayfasıyla farklı kategorilerde milyonlarca hediye alternatifini müşterileriyle buluşturuyor.

Stil sahibi, teknoloji meraklısı, aksesuar seven, sportif, maceraperest, bakımına düşkün, oyun sever gibi farklı ilgi alanlarına özel hazırlanan sayfada hediye seçenekleri sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kadın ve erkek giyim, cüzdan, saat, çanta, ayakkabı ve parfüm en çok satılan ürünler arasında yer alırken, hayatı kolaylaştıran robot süpürge de en dikkat çekici hediye seçeneklerinin başında geliyor.

Şubatın ilk haftasında robot süpürge satışları önceki haftaya göre yüzde 197 artarken, onu yüzde 186 ile parfüm seti, yüzde 171 ile güneş gözlüğü takip etti.

Trendyol, Sevgililer Günü kampanyası kapsamında ise milyonlarca hediye seçeneğini 14 Şubat'ta yüzde 50'ye varan indirimlerle müşterileriyle buluşturuyor.

Sevgililer Günü'nde sevdiklerine iyilik hediye etmek isteyenler, Trendyol Sepette İyilik'ten hediye seçerek sivil toplum kuruluşlarına destek olabiliyor.

Huawei'den yüzde 10'a varan özel indirim

Huawei de, Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei FreeBuds Pro ve Watch Fit için online mağazasında yüzde 10'a varan özel indirimler sunuyor.

Atılan tüm adımları sayan ve sonuçları hemen sunan akıllı saat Huawei Watch GT 2 Pro, gelişmiş spor izleme teknolojisi bulunduruyor ve verileri paylaşmaya olanak tanıyor.

Akıllı saat, gün boyunca hem zihinsel durumu hem de enerji seviyesini iyileştirmek için uyku kalitesi, kan doygunluğu ve stres seviyesi dahil olmak üzere sağlık durumunu izliyor.

Huawei FreeBuds Pro, kulak içi yerleşimi ve ses kalitesiyle bir kayıt stüdyosundaki gibi müziğin keyfini çıkarmayı sağlarken, sesi daha yüksek, daha güçlü, daha sıkı ve daha etkili bir şekilde sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan