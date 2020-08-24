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Şirketlerde online staj dönemi başladı

Türkiye'de mart ayında başlayan pandemi dönemi ile işlerini dijital ortama taşıyan şirketler, staj süreçlerinde de online'a geçmeye başladı.

Şirketlerde online staj dönemi başladı
24.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:08

Türkiye'de mart ayında başlayan pandemi dönemi ile işlerini dijital ortama taşıyan şirketler, staj süreçlerinde de online'a geçmeye başladı.

Tüm dünyada görülen COVID-19 etkileri, normalleşme sürecine rağmen derinden hissedilmeye devam ediyor. Pandemi bireysel alışkanlıkları dönüştürdüğü gibi iş hayatını da dönüştürmeye devam ediyor. 2020 yılı yazında stajyer almaya hazırlanan şirketler, pandeminin etkisiyle staj programlarını online'a taşıyarak yeni gerçekliğe hızla ayak uyduruyor. Hem teknolojik altyapı hem de kurumsal bakış açısı olarak dijitale daha yakın olan kurumlar online staj programlarını birer birer hayata geçirmeye başladı. Dünya genelinde bazı global şirketler online staj programlarını uygulamaya alırken, Türkiye'de de pek çok kurumsal şirket de bu döneme özel staj programlarını duyurdu.

Öğrencilerin yüzde 79'u online staja istekli

Şirketler için daha uygun maliyetli olması, zaman tasarrufu sağlaması, fiziksel kısıtlardan etkilenmemesi ve verimliliği artırması gibi sebeplerle tercih edilen online staj programlarına adaylar da oldukça sıcak bakıyor. 19 binden fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Youthall Değişen Genç Yetenek Beklentileri anketi verilerine göre, öğrencilerin yüzde 79'u iptal edilen bir staj yerine online staj programına katılmayı tercih edeceğini belirtiyor.

Önümüzdeki yıllarda online staj programlarının daha sık duyulacağını kaydeden Youthall.com İşveren Markası Projeleri Lideri Elis Yılmaz Aykan, online staj programlarının şirketin imajını olumlu anlamda etkilediğini, şirketlerin yetenek çekme gücünün ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Marka pandemi dönemi boyunca 20'den fazla şirketin online ortamlardaki programlarda toplanan onbinlerce başvurusu arasından seçilen bin 500'den fazla stajyer ile buluşmasına aracılık etti. 2020 yılı sonuna kadar global ölçekli şirketlerden holdinglere farklı sektörlerde online staj programı oluşturma trendinin 2 kat daha hız kazanacağı öngörülüyor.

Uzaktan çalışma kurum kültürü oluyor

KPMG Covid-19 Gündemi Raporu'na göre ise uzaktan çalışma yönteminin başarılı olmasında ve kurumun hedeflerine ulaşmasında en kritik unsuru olarak uzaktan çalışmanın kurum kültürü haline gelmesi belirtildi. Uzaktan çalışmanın kurum kültürü haline gelmesiyle, online staj programlarının pandemi döneminde ortaya çıkmış geçici bir çözüm olmaktan uzaklaşarak kalıcı bir uygulama olacağını öngörmenin zor olmadığı belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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