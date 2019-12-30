30.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:34

Kaspersky IT Security Calculator'a göre, şirketlerde BT güvenliğine ayrılan bütçeler ortalamanın altında bulunuyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky IT Security Calculator, kullanıcılara bütçelerini ve şirket profillerini pazar ortalamasıyla karşılaştırma fırsatı sunuyor.

Kaspersky IT Security Calculator'dan alınan istatistiklere göre, KOBİ'ler BT güvenliğine yıllık ortalama 205 bin dolar, kurumsal şirketler ise 8 milyon dolar harcıyor. Yapılan analizlere göre, KOBİ'lerin yüzde 45'i ve kurumsal şirketlerin yüzde 50'si ortalamanın altında harcama yapıyor. Gartner raporuna göre ise 2019'da siber güvenlik harcamaları yıllık yaklaşık yüzde 9 artmış durumda.

Sektör genelinde BT güvenliğine ne kadar para harcandığını görmek şirketlerin piyasadaki konumunu anlamasını, bütçelerini rakipleriyle kıyaslamasını ve daha iyi planlama yapmasını sağlıyor. Kaspersky IT Security Calculator, şirketlerin bu bilgilere erişmesine yardımcı oluyor. Ücretsiz bir araç olan Kaspersky IT Security Calculator, BT güvenliği yöneticilerine kendi bölgelerindeki ve sektörlerindeki ortalama siber güvenlik harcamalarını görme ve bunları kendi bütçeleriyle karşılaştırma olanağı sunuyor.

BT güvenliği bütçeleri yıllık olarak artmayı sürdürüyor

Bazı analist raporlarında da belirtildiği gibi, tüm dünyada BT güvenliği bütçeleri yıllık olarak artmayı sürdürüyor. Kaspersky'nin dünya genelinde yaklaşık 5 bin kurumla gerçekleştirdiği ankette de katılımcıların yüzde 70'i gelecek 3 yıl içinde BT güvenliği bütçelerini artırmayı planladığını belirtti.

Kaspersky IT Security Calculator'dan Ekim 2018-2019 dönemi arasında toplanan istatistiklere göre, bazı şirketler bu eğilime ayak uydurmaktan uzak. Bu şirketlerin BT güvenliği harcaması ortalamanın altında kalıyor.

Bu dönemde genel olarak, KOBİ'lerin (yüzde 46) bütçelerini, kurumsal şirketler (yüzde 38) ve çok küçük şirketlere (yüzde 16) göre daha fazla incelediği de ortaya çıktı. KOBİ'ler için bütçe konusu çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Bu tip şirketlerde sorun yalnızca para konusunda değil, aynı zamanda bütçe planlama sürecinde de yaşanıyor. İlgili siber güvenlik riskleri ve farklı hizmetler için koruma yöntemleri hakkında uzman insan kaynağı ihtiyacı nedeniyle plan yapmak zorlaşıyor.

"Düzgün yatırımlarla şirketin siber güvenlik tehditlerine hazır olması sağlanmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkan, bütçe planlamasının şirketler için çok önemli bir süreç olduğunu, düzgün yatırımlarla şirketin mevcut siber güvenlik sorunlarına ve tehditlerine hazır olmasının sağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bu çok zor bir iş. Çünkü siber güvenlik ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması, bunların nasıl karşılanacağının belirlenmesi ve maliyetinin ne olacağının hesaplanması gerekiyor. Kaspersky olarak kurumlara bu süreçte yardımcı olacak analizler sunuyoruz. Yıllık BT güvenliği ekonomisi raporunu sunmamızın yanı sıra IT Security Calculator aracılığıyla da ortalama siber güvenlik harcamaları hakkında fikir veriyor; belirli tehditler ve koruma önlemleri hakkında tavsiyeler paylaşıyoruz."

Kaynak: AA