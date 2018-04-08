Şirketler, Veri Sahibini Nasıl Belirlemeli?

Mazars Yöneticisi Ateş Sünbül, şirketlerin veri sahibini belirlerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda Wise TV'ye konuştu.

Sünbül, şu sözleri dile getirdi: "Veri sahibi şirketlerde genel olarak baktığımızda, verinin en çok girişini yapan birim olmasını biz genellikle öneriyoruz. Genel yaklaşımda, proje liderliğini hukuk birimleri devralıp yürütmesine karşın, projenin ilerleyen aşamalarında veri sahibinin ilgili birim olması, satış birimi, pazarlama birimi olabilir veyahut da operasyon birimi olabilir, emeklilik ve sigorta sektörü üzerine operasyon olmasını daha çok öneriyoruz. Ama satış ağırlıklı yürüyen şirketlerde, müşteri portföyü olan şirketlerde satış birimlerinin veri sahibi olmasını daha çok öneriyoruz. Ama ne olmaması gerekiyor? Verinin sahibi hiçbir zaman bilgi teknoloji birimleri değil."