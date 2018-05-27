Şirketler Siber Saldırılara Karşı Nasıl Hazırlık Yapabilirler?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel şirketlerin siber saldırılara karşı yapabileceği hazırlıkları Wise TV'ye anlattı. Saldırı öncesi yapılabilecek uygulama ve egzersizlerin önemine değinen Gözel, 'yapılan uygulamalar sayesinde herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde geliştirilen kriz senaryolarından faydalanılmaktadır' şeklinde konuştu.