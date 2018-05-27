Şirketler Siber Saldırılara Karşı Destek Almalı Mı?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel 'Siber saldırılara karşı şirketler dışarıdan destek almalı mı?' sorusunu Wise TV için yanıtladı. Gözel, kurumun içerisinde bilgi güvenliği alanında teknik ve idari yapılar olsa dahi dışarıdan alınan desteğin olumlu sonuçları da beraberinde getirdiğini ekledi.