Şirketler Olası Bir Siber Saldırı Öncesinde Nasıl Bir Ön Hazırlık Yapmalı?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel olası bir siber saldırı öncesinde şirketlerin yapması gereken ön hazırlıkları Wise TV'ye anlattı. Zaafiyet yönetimi süreçlerinin kurumlar için önemine değinen Gözel, 'tehditlerin farkına varmamız yeterli değil, varlık yönetimi yapıyor olmalıyız' şeklinde konuştu.