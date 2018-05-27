Şirketler Olası Bir Saldırı Sonrasında Ne Yapmalı?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel siber saldırı sonrasında yapılması gerekenleri Wise TV'ye anlattı. Siber vaka yönetiminin önemine vurgu yapan Gözel, saldırının gerçekleştiği noktadaki zaafiyetin anlaşılması ve kayıbın anlaşılarak kapanmasının ileride karşılaşılabilecek tehditler için önemli olduğunu belirtti.