Şirketler Neden Sürekli Hackleniyor? İşte Araştırma Sonuçları Dünya genelinde her yıl milyonlarca şirket hacklenme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca şirket hacklenme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle de bankacılık sektörü hacklenme durumlarında normalden kat kat daha fazla zor durumda kalabiliyor. Peki neden bu kadar sık bir şekilde sistemleri ele geçiriliyor?

Bunun birinci nedeni olarak insan hatasını sayabiliriz. İnsanlar hata yaptığında genellikle bunun acısı tüm şirketten çıkabiliyor. Herhangi bir profesyonelin güvenlik yaması yaptığında bile hiç farkında olmadan güvenlik açığı ortaya çıkardığı görülebiliyor. Bu nedenle insan hatası önemli bir yer tutuyor diyebiliriz.

Şirketler güvenlik konusuna önem vermiyor

Şirketlerin bu kadar sık bir şekilde ele geçirilmesinin en önemli nedenlerinden bir diğeri de hiç şüphesiz güvenlik uzmanlarına yer vermemeleri. Hem yetişmiş güvenlik uzmanının az olması hem de şirketlerin buna önem vermemesi ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarıyor.

Güvenlik sorunu yaratan bir diğer önemli detaysa, siber suçluların her zaman için bir adım önde olması. Sibel suçlular şirketinizin açığını bildiği için sizden biraz daha ön planda olabiliyor. Bu durum yine güvenlik açığı oluşturan sorunlar arasında yer alıyor.

Önemle takip edilmesi gereken son problem, hackerların genellikle karanlık kişiler olması ve kesinlikle sır vermemesi. İşin hacker tarafında genellikle kimse açık vermez. Bu durum sistemleri nasıl ele geçirebileceklerini soru işaretleriyle dolduruyor. Sizce şirketler sistemlerini nasıl daha güvenli hale getirebilirler? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir