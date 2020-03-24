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Ekonomi

Şirketler korona virüs riskini 'Sanal Sunucu'ya bağlanarak azaltıyor

hizhosting.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, şirketlerin korona virüs riskini 'Sanal Sunucu'ya bağlanarak azalttığını ifade etti.

24.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:28
Şirketler korona virüs riskini 'Sanal Sunucu'ya bağlanarak azaltıyor

hizhosting.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, şirketlerin korona virüs riskini 'Sanal Sunucu'ya bağlanarak azalttığını ifade etti.

Son günlerde "#Evdekal Türkiye" sloganı, sosyal medya ve televizyonlar başta olmak üzere her mecrada karşımıza çıkıyor. Çalışanlar evde kalırken işler nasıl yürüyecek sorusunda akıllara geliyor, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hizhosting.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, 'Sanal Sunucu'nun önemine değinerek özellikle muhasebe gibi önem arz eden bilgiler başta olmak üzere şirketinizdeki bütün program ve belgelere bilgisayar, laptop, tablet ve telefon kullanılarak erişme şanslarının bulunduğunu söyledi.

"İşler yürürken çalışanınızı da virüsten korumuş olacaksınız"

Çakı, hem işlerin yürüyeceğini hem de çalışanların sağlığının korumuş olacağının altını çizerek, "Bu zorlu dönemi çalışanlarımızın sağlığını koruyarak ve işlerimizi kesintiye uğratmadan devam ettirmenin yolu şirket programlarınızı her yerden erişebileceğiniz Windows sanal sunuculara taşımaktır. Bu işlemi sadece korona virüs dönemi için düşünmeyin. Şirket programlarınızı sanal sunucuya taşıdığınız taktirde, bir müşterinize sunum yapmak için toplantıya gittiğinizde şirket programlarınıza laptopunuzdan erişmek sizin için artı bir avantaj olacaktır. Tüm verileriniz her yerden erişebileceğiniz bir sistemde tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik nasıl sağlanıyor, her yerden erişebiliyor muyuz"

Çakı sisteme internetin olduğu her yerden girilerek bilgilere ulaşabildiğini belirterek, "Bildiğiniz üzere teknoloji her geçen gün ilerliyor. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu şirket programlarını Windows sanal sunuculara yükleyerek evden işten dilediği her yerden kolayca erişim sağlayarak kullanmaya devam ediyor. Bu veriler şirket bilgisayarlarından daha güvenli ortamlarda saklanmaktadır. Şirket bilgisayarınız bozulabilir yada diski arızalanabilir. Biz Windows sanal sunucularda disk arızasına karşı birebir yedek sistemi ile raid yapısında verilerinizi koruyoruz. Disk arızası olsa bile yedek diskinizden verilerinize kesintisiz ulaşmaya devam edersiniz. Ayrıca virüs bulaşma ihtimaline karşı günlük, haftalık, aylık yedeklerinizi backup hizmetimiz dahilinde saklayabiliyoruz.

"Kurulum süreci nasıl işler"

Çakı, Sanal Sunucu kurulumu ve kullanımı hakkında da bilgiler vererek, "Bu tip sunucular siparişi verdiğiniz an çok kısa bir sürede hazır hale getirilebilir. Servis sağlayıcı firmanın sunacağı olanaklara göre çok basit yönetim ara yüzleriyle kullanılabilen bulut sunucu sistemleri hem kurulum kolaylığı hem de zaman kazancı açısından avantajlıdır. Bulut sunucuları yönetmek için özel bir bilgisayara ve karmaşık kodlar arasında boğulmanıza gerek kalmaz. İnternet olan her yerde sunucu hizmetinizi denetleyebilir, yönetebilirsiniz. Bulut Sunucu kaynakların tamamının kendine tahsis edilmesini isteyen standart hosting kullanıcıları için en ideal başlangıç çözümüdür. Kullanıcılar düşük kaynaklardan başlayarak paketlerini istedikleri zaman arttırabilirler" ifadelerini kullandı.

"Artı bir avantaj olacak"

Çakı, son olarak şirketlerin bu işlemi sadece korona virüs dönemi için düşünmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Şirket programlarınızı sanal sunucuya taşıdığınız taktirde, bir müşterinize sunum yapmak için toplantıya gittiğinizde şirket programlarınıza laptopunuzdan erişmek sizin için artı bir avantaj olacaktır. Tüm verileriniz her yerden erişebileceğiniz bir sistemde tutulacaktır. Bu arada Türkiye'nin önde gelen şirketleri bu teknolojiyi kullanmaktadır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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