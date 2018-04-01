Şirketler İş İhtiyaçlarına Yönelik Ürün Yatırımlarını Nasıl Yapmalı?

Mayasoft Bilgi Sistemleri Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner, şirketlerin iş ihtiyaçlarına yönelik ürün yatırımlarının nasıl yapılması gerektiği hakkında Wise TV'ye konuştu.

Uzuner, her şirketin kişisel veri envanteri, bunu işleme şekli ve paylaşma şekli farklı olduğu için şirketlerin ihtiyaçlarının da farklılaştığını, bu konuda uzman bir teknoloji danışmanına gidip buna göre ürün alınması gerektiğini ifade etti.