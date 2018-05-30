Şirketler de Tapu Başvurularını İnternetten Yapabilecek
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi.
Kaynak: Dunya.com