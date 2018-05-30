Şirketler de Tapu Başvurularını İnternetten Yapabilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi.

Şirketler de Tapu Başvurularını İnternetten Yapabilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi.

Kaynak: Dunya.com

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