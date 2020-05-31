Şirketler Covid 19 Döneminde Uzaktan Çalışma Şartlarına Ne Kadar Hazırlıksız Yakalandı? Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman, şirketlerin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şartlarına nasıl yakalandığını aktardı.

Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman, şirketlerin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şartlarına nasıl yakalandığını aktardı. Şarman, 'Şirketlerin bu konuda bütçesel ve donanımsal seviyeleri ihtiyaç duyulan düzeyde değildi' dedi. Kaynak: Wise.tv