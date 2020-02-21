Şirketler artık diplomadan çok 'iş yeteneklerine' önem veriyor

21.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:37

Geleneksel eğitim sistemi, dijital dönüşümle birlikte hızla değişen iş dünyasının beklentilerini karşılamakta zorluk çekiyor. İş alımında insan kaynakları diplomanın yanı sıra kişinin iş yeteneklerine önem vermeye başladı.



Özellikle yazılım gibi bazı iş sektörlerindeyse, birtakım özel yetenekler üniversite diplomasından da daha önemli olabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle