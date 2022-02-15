Şirketler Acil Olarak Yeşil Mutabakata Hazırlanmalı

Ancak büyük holdingler şimdiden yeşil politikaları devreye alıp sıfır karbon salımı konusunda takvimlerini açıklarken, ekonominin yüzde 95'ini oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler ise henüz hangi adımları atacakları konusunda bilgisiz ve yardıma muhtaç bir durumda. Genç iş dünyasının sürece hazırlanması hususunda hareket eden EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, bir süredir çeşitli yol haritalarıyla üyelerine yol gösterici rol oynamakta.

Bu kapsamda Ege Bölgesi Sanayi Odası ile birlikte hareket eden iş örgütü, EBSO tarafından, sanayicilere yol göstermek amacıyla hazırlanan 'Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi' çalışmasını EGİAD üyelerine tanıttı. EBSO Çevre Komitesi Başkanı Erdoğan Çiçekçi, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve EBSO Çevre Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar'ın katılımlarıyla online olarak gerçekleşen toplantıda, AB Yeşil Mutabakatı gözden geçirilerek, sektör bazlı dikkat edilmesi gereken noktalar ile uyum için atılacak adımlar değerlendirildi.

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