Şirket liderlerine yönelik sürdürülebilirlik rehberi yayınlandı

Uluslararası denetim, danışmanlık, vergi ve muhasebe firması Mazars ve ecoDA, şirketlerin yönetim kurullarının ve liderlerin sürdürülebilirlik yolculuklarına destek olmak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla 'Yönetim Kurulları & Liderler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi'ni hazırladı.

Mazars ve ecoDA iş birliğiyle girişimciler, aile şirketleri, uluslararası şirketler, borsada işlem gören şirketlere yönelik hazırlanan Yönetim Kurulları & Liderler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi, liderlerin neden sürdürülebilirliği teşvik etme taahhüdünde bulunmaları gerekliliğinden sürdürülebilirlikle ilgili nasıl aksiyona geçileceğine kadar farklı yelpazede konulara ve yasal süreçlere dikkat çekmeyi hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURUMSAL DÜNYADA ANA AKIM HALİNE GELDİ

Vergi, denetim, danışmanlık ve muhasebe firması Mazars Denge'nin Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan, "Sürdürülebilirlik, kurumsal dünyada ana akım haline geldi. Yatırımcılar, bir şirketin ilgili ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) faktörleri üzerindeki performansının uzun vadeli karlılığı doğrudan etkilediğini giderek daha iyi anlıyor. Çoğu CEO, artık ESG konularının kurumsal stratejilerini bilgilendirmesi gerektiğini kabul ediyor. Bu noktada yönetim kurullarının ve liderlik ekiplerinin sürdürülebilirlik konularına odaklanmayı ve ivmeyi arttırmaları adına katkıları çok kritik ve önemli. Bu kılavuz sayesinde yönetim kurulları ve liderlik ekipleri sürdürülebilirlik devrimindeki rollerini daha iyi anlayabilecek ve uzun vadeli başarı için yönetimleri üzerinde en büyük olumlu etkiye sahip olacak odak alanlarını belirleyebilecekler" dedi.

ecoDa Yönetim Kurulu Başkanı Leena Linnainmaa ise ÇSY konuları hem liderlik ekipleri hem de yönetim kurulları için günlük olarak ele alınması gereken bir konu haline geldi. Linnainmaa, işletmelerin sürdürülebilirlik yaklaşımlarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

PRATİK VE SOMUT DESTEKLER SAĞLAYACAK

Mazars Ortağı Gareth Jones, sürdürülebilirliği yönetim kurulu gündemlerine kritik bir başarı faktörü olarak dahil eden şirketlerin gelecekte başarıya daha kolay ulaşacaklarını, sürdürülebilirliğin bir bir uyumluluk veya regülasyon meselesi değil, şirketlerdeki tüm paydaşlara yönelik uzun vadeli değer yaratma fırsatı olduğunu belirtti. Uluslararası denetim, danışmanlık, vergi ve muhasebe firması Mazars'ın oluşturduğu bu rehberin sürdürülebilirlik yolculuğuna başlayan şirketler ve bu sürece çoktan başlamış şirketler için pratik ve somut destekler sağlayacağını sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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