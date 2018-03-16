Şirket Kuruluşundaki Büyük Kolaylık Girişimciyi Mutlu Etti

Şirket kurmak isteyen girişimciler noter, banka ve SGK'ya gitme mecburiyeti olmadan tek bir noktadan 20 dakikada işlemlerini yapıp işinin başına geçebiliyor. Şirket kurmak isteyen girişimciler Ticaret Sicil Müdürlüklerinde çay içerken, işlemleri hızlıca hallediliyor. Söz konusu uygulama girişimcileri bir hayli mutlu ediyor.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığını yaptığı Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) Eylem Planı, girişimcilere büyük kolaylık sağladı. Buna göre girişimcinin şirket kuruluşu işlemlerinde artık noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitme mecburiyeti ortadan kalktı. Uygulmayla şirket kurmak isteyen girişimciler Ticaret Sicil Müdürlüklerinde giderek işlemlerini 20 dakika içerisinde hallettiler.

"MERSİS'te ana sözleşme onaylanıyor"

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret Sicil Müdürü Avukat İbrahim Halil Kızılelma, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi kapsamında çıkarılan düzenlemelerden sonra vatandaş Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan MERSİS'e girip orada ana sözleşmesini onaylıyor. Sistem kendisine bir numara veriyor. Bu numarayla birlikte İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne geliyor. Burada biz numarasını alıp, gelen vatandaşın kimlik kontrolünü ve imzasını aldıktan sonra kendisine şirketinin kurulduğuna dair bir yazıyı ticari defterlerini de onaylamış şekilde vererek buradan yolculuyoruz" dedi.

İşlem sürelerinin yarım saati aşmadığını, girişimcilerin bütün ücretler dahil olmak üzere 200 lira ödediğini söyleyen Kızılelma, "Bu işlemin ofisimize girip çıkması ortalama yarım saati geçmiyor. 20 dakika içerisinde işlemlerini halletmeye çalışıyoruz. Buraya geldikleri zaman toplamda bütün ücretler dahil olmak üzere 200 lira alıyoruz. Ondan sonra hiçbir masrafı olmuyor. Biz bu 200 lirayla ticari defterleri, bütün şirket işlemlerini hatta onun yerine MERSİS üzerinden SGK bildirimlerini, vergi dairesi bildirimlerini bütün kurumlarla olan bağlantılarını sağlıyor kendisi hiçbir işlem yapmıyor. Direkt gidip işine başlayabiliyor hatta vergi dairesi yoklama işlemlerini bile risk bazlı olarak gerçekleştirdiği için kendisini vergi dairesinin açılış yapmasını beklemesine gerek kalmıyor. Direkt gidip işinin başına geçebiliyor. Şirket kurmak artık çok daha kolay, bir çay içim zamanında şirketiniz kurulmuş olacak" diye konuştu.

"Girişimciler İTO web sitesinden randevu alsın"

Kızılelma şirket kurmak isteyen girişimcileri randevu alma konusunda uyardı. Kızılelma, "Bir de şunu eklemek istiyorum; vatandaş eğer İstanbul Ticaret Odası'nın internet sitesine girip randevu programından randevusunu alıp buraya gelirse işlemleri çok daha hızlı bir şekilde hallolacak Randevusunu alacak biz burada kendisine zaten o saatte karşılıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok rahat oldu"

Spa ve fitness merkezi kuran girişimci Mehmet Sıpkın uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Çok rahat oldu. Normalde şubelere gidip; orada evrakları hazırlaması 2-3 günü buluyordu. Mesela ben bugün ruhsat için müracaat edip, ruhsatı almam gerekiyor. Şubelere gidip almaya kalksam 2-3 günümüzü alacaktı böyle çok daha rahat oldu. Şubeye gidecektim, geçerken uğradım. Burada olduğunu öğrendim ve geldim işlemlerimi yaptım" dedi.

"Bütün angarya işler kalktı"

Yabancı ortaklı limited şirket kuran girişimci Soner Göveç ise uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, "Çok güzel bütün angarya işler kalktı. İstanbul Ticaret Odası'na gelerek bütün işlemleri hallettik. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede şirketimizi tescil ettirdik. Eskiden notere, vergi dairesine gidip işlemleri uzun süre belki 1-2 gün sürüyordu ama İTO'nun sağladığı kolaylıkla şirketimizi 15-20 dakikada tescil ettik. Yabancı ortaklık limited şirketi kurduk" diye konuştu.

Yeni uygulama ne kolaylıklar getirecek?

Şirket kuruluşunu tek noktadan, Ticaret Sicil Müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek.Şirket kurmak isteyen girişimcinin önceden 5 kurumla muhatap oluyordu, şimdi tek kurumda hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurabilecek.

Kuruluş aşamasında imza onayı ve daha sonra defter onayı yalnızca Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. İki defa notere gitme ihtiyacı ortadan kalkacak. Sosyal Güvenlik kaydı, SGK'ya gitmeye gerek kalmadan Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleştirilecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı Ticaret Sicil Müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25'lik sermaye blokajı şartı ortadan kaldırılıyor.

Uygulamayla şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak yapılacak. Artık her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak. Ticaret sicilden çıkan girişimci yoklama beklemeden işine başlayabilecek. - İSTANBUL