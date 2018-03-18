Şirket Kurmak Artık Çok Kolay

Bürokratik işlemler ve maliyetlerin azalmasıyla şirket kurmak kolaylaştı. Şirket kuruluş işlemleri artık başka bir yere gitmeye gerek kalmadan odalarda 'tek durak ofis' olarak tasarlanan Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonunda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şirket kuruluşlarında bürokrasiyi bitiren düzenlemeler yürürlüğe girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalarda faaliyet gösteren Ticaret Sicil Müdürlükleri 'tek durak' haline geldi. Şirket kurmak isteyen girişimci tek tıkla tek noktada bütün işlerini halledebilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ticaret hayatına yeni girecek müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini vurgulayarak, "Risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer sağlayacak girişimcinin iştahını yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemiyoruz. Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ın desteği ile belirlenen yol haritası dahilinde çıkarılan kanun ile çok önemli bir adım atıldı" dedi.

"Türkiye dünya sıralamasında ilk 10'a girecek"

Türkiye'nin şu anda Dünya Bankasının şirket kuruluş işlemleri sıralamasında 80'inci sırada olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, yapılan bu düzenlemelerle Türkiye'nin ilk 10'a gireceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu önemli değişimin gerçekleşmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile ilgili tüm bakanlara teşekkür etti. Tescil işlemlerinin nihai olarak odaların bünyesindeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde gerçekleştiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, yapılan çalışmaları ve süreci şöyle anlattı:

"Şirket kurmak için uzun işlemler vardı. MERSİS'e giriş yapıp şirket sözleşmesi oluşturuluyor. Sermaye blokajı ve Rekabet Kurumu payını ödemek için bankaya gidiliyordu. Noterde imza tasdiki ve imza beyannamesi yaptırılıyordu. Odaya gelinip kayıt, tescil ve ilan işlemleri gerçekleştiriliyordu. Notere gidip ticari defterlerin açılış tasdiki yaptırılıyordu. Ticaret Sicili Müdürlüklerinde kağıt ortamında doldurulan işe başlama bildirimi vergi dairelerine gönderiliyor ve yoklama memuru bekleniyordu. Yoklama memuru iş yoğunluğuna göre bazen ertesi gün, bazen bir hafta sonra ancak yoklamayı gerçekleştirebiliyordu. Yoklama memuru onay verince vergi kimlik numarası oluşuyor, daha sonra fatura bastırıp ticari faaliyete başlanabiliyordu. Ayrıca SGK'ya kuruluş bildirim formu iletilmesi gerekiyordu, bu bildirim formu yine kağıt ortamında Ticaret Sicili Müdürlüğüne iletiliyor, Ticaret Sicili Müdürlüğü de 10 gün içerisinde SGK'ya iletiyordu. Tüm bu süreçler artık geçmişte kaldı. Yeni dönem çok farklı. Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirilmiş oldu. Yapılan düzenleme ile şirket kurmak isteyen kişi MERSİS'e girecek ve odaya gelecek. Böylece tek tık, tek durak ile şirket kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış, vergi ve sosyal güvenlik kaydı yapılmış, ticari defterleri tasdik edilmiş, oda kaydı tamamlanmış olarak odadan ayrılmış olacak."

"Hedef tüm işlemlerin elektronik ortamda olması"

Şirket kuruluşlarında nihai hedefin elektronik ortamda şirket kuruluşu ve tüm şirket işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu konuda TOBB'a kanunla verilmiş görevler olduğunu ve üzerlerine düşen bu görevler kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Dünyadaki iyi uygulamaların tümünün 'işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması' prensibi ile şekillendiğini belirten TOBB Başkanı, "Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundaydık" diye konuştu. - ANKARA