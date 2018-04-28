Şirket İç Güvenliği İçin Ne Yapılmalı?

Mustafa Denizli'nin Türkiye-İrlanda milli maçının ardından "İrlanda'yı yendik ama önemli olan içimizdeki İrlandalıları yenmek" cümlesi hala hafızalarda.

Şirket İç Güvenliği İçin Ne Yapılmalı?

Mustafa Denizli'nin Türkiye-İrlanda milli maçının ardından "İrlanda'yı yendik ama önemli olan içimizdeki İrlandalıları yenmek" cümlesi hala hafızalarda... "Kendi içimizde bize rakip olanlar" için kullanılan bu söz, günümüz dünyasında şirketlerin siber güvenliği konusunda geçerliliğini koruyor.

Kaynak: Dunya.com

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