'Şirket borçlarının kalitesi geriledi'
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak görev yapan Gül Demirtaş'ın OECD Finansal Piyasalar Genel Müdürlüğü ile ortak raporu "Şirket Tahvilleri Piyasası Eğilimleri, Ortaya Çıkan Riskler ve Para Politikası" raporu yayımlandı.
04.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:57
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak görev yapan Gül Demirtaş'ın OECD Finansal Piyasalar Genel Müdürlüğü ile ortak raporu "Şirket Tahvilleri Piyasası Eğilimleri, Ortaya Çıkan Riskler ve Para Politikası" raporu yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com