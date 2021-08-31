Şirket Arabası Filmi
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Şirket Arabası Filmi

Şirket Arabası Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Şirket Arabası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şirket Arabası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Komedi filmi Şirket Arabası'nın yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Senaryo: Onur Aldoğan

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Şirket Arabası

Yapımcı Firma: Onn Medya

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.05.2022

Şirket Arabası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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