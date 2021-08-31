Şirket Arabası Filmi
Şirket Arabası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şirket Arabası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Komedi filmi Şirket Arabası'nın yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Şirket Arabası
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.05.2022
Şirket Arabası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com