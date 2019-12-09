Sirkeci Tren Garı'nda yangın
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Sirkeci Tren Garı'nda yangın

FATİH'te Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.

09.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:37
Sirkeci Tren Garı'nda yangın
FATİH'te  Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nın giriş katında yer alan  112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevkedildi.  İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında  ölen ya da yaralanan olmazken, 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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