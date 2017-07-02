Sirkeci Garı'nda Antika Festivali Başladı

Engelsiz Yaşam Federasyonu (EYAF) tarafından engelliler yararına düzenlenen "Golden Horn Antika Festivali" Sirkeci Garı'nda başladı.





Gar içinde oluşturulan özel bölümdeki yaklaşık 200 stantta, eski radyo, televizyon, oyuncak, gözlük, plak, fotoğraf makinesi ve birçok ev eşyası antika ve nostalji meraklılarının beğenisine sunuldu.





Nostaljik müzikler eşliğinde stantları gezen vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.





Festivalde, AA muhabirine konuşan Engelsiz Yaşam Federasyonu Başkanı Bülent Kapu, engelliler adına yürüttükleri sosyal faaliyetleri Türkiye'nin geneline yayarak geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.





Bazı engelli vatandaşların da festival alanında stant açacağını ifade eden Kapu, "Antika eşyalarla birlikte, tarihi bir mekanı birleştirerek hem engellilere hem de antika meraklılarına özel bir festival olsun istedik. Ayrıca engelliler konusunda devletimiz de pozitif ayrımcılıkla yola çıktı. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler de devletimizle el ele verip engellilere katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.





Antika eşya satan esnaflardan Ozan Yücel Korucu da çocuk yaşta başlayan antika sevdasını mesleğe dönüştürdüğünü anlatarak, "Bugün antika aşkımı sosyal sorumluluk duygusuyla harmanlıyorum. Ben burada olduğum için mutluyum umarım engelli kardeşlerimizi de mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.





Festival 10 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.