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Sirke sineğine tuzaklı önlem

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi'nde üretilen yaş meyve sebzelerin sirke sineğinden korunması için bin adet sirke sineği tuzağı yaptırarak pilot uygulama olarak Manisa'daki üreticilere dağıtılmak üzere Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim etti.

Sirke sineğine tuzaklı önlem
05.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:43

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi'nde üretilen yaş meyve sebzelerin sirke sineğinden korunması için bin adet sirke sineği tuzağı yaptırarak pilot uygulama olarak Manisa'daki üreticilere dağıtılmak üzere Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim etti.

Sirke sineği zararlısının tüm yaş meyve sebzelerde etkili olduğuna işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sirke sineğinden tüm yaş meyve sebzelerin korunması için Manisa'da pilot bir uygulama yapılacağını, uygulama sonuçlarına göre sirke sineği tuzaklarını tüm Ege Bölgesi'nde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Daha önce de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda tuzak ve plastik torba desteğinde bulunduklarını ifade eden Uçak, "Yaş meyve sebze ihracatımızın sürekliliği için kaliteli ürün üretimi hayati öneme sahip. Üreticilerimizin her zaman yanındayız, desteğimiz sürecek. Covid-19 sürecinde Manisa ve İzmirli üreticilerimize Ege İhracatçı Birlikleri olarak 120 bin maske dağıttık. Son 2 yıldır üretici bilgilendirme toplantıları ile üreticilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyorduk. Normalleşme sonrasında üretici bilgilendirme toplantılarımıza ve diğer desteklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Ege'den yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatını yüzde 11'lik artışla 309 milyon dolardan 343 milyon dolara çıkardı. Covid-19'a rağmen taze meyve sebze ihracatı yüzde 51'lik artışla 59 milyon dolardan, 89 milyon dolara tırmandı. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise; yüzde 2'lik artışla 250 milyon dolardan 254 milyon dolara yükseldi.

Taze meyve sebze ihracatında; domates, mandalina ve çilek ilk üç ürün olurken, en fazla ihracat yapılan ülkeler; Rusya, Romanya ve Ukrayna olarak öne çıktı.

Meyve sebze mamulleri ihracatında; turşu, kuru domates ve meyve suyu talep görürken, Almanya, ABD ve İngiltere en fazla Türk meyve sebze mamulleri tercih eden ülkeler oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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