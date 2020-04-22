Sirke satışları yüzde 161 arttı
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Ipsos, Güncel

Sirke satışları yüzde 161 arttı

Aylık Ipsos Hane Tüketim Paneli verilerine göre stoklamada kolonyadan sonra sirke satışları öne çıktı.

22.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:08
Sirke satışları yüzde 161 arttı

Aylık Ipsos Hane Tüketim Paneli verilerine göre stoklamada kolonyadan sonra sirke satışları öne çıktı. Tüm dünya korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele ederken, virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan kolonya satışları yüzde 256 artış gösterdi, sirke satışları da yüzde 161 arttı.

Sağlık Bakanlığının ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından vatandaşların alışveriş davranışlarında değişiklikler oldu. Satışı en çok artan ürünlerin başında virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan ürünler başı çekti. Kolonya satışları yüzde 256 artış gösterirken sirke satışları da yüzde 161 arttı. Sirke satışlarındaki bu artışla ilgili Türkiye'deki lider firma Fersan'ın CEO'su Gürhan Güven açıklamalarda bulundu. Güven, üretimde tam dolu kapasite çalıştıklarını ve şu an için hammadde sorunu yaşamadıklarını belirtti.

"Fabrikamızda tüm tedbirlerimizi aldık"

Sirke kategorisinde Türkiye pazar lideri olan Fersan CEO'su Gürhan Güven, "Salgının ortaya çıktığından bugüne dek sirke satışlarında çok yüksek artışlar yaşıyoruz. Marketlerdeki ürünlerimize olan rağbet arttı. Vatandaşlarımıza sürekli olarak ürün sağlayabilmek adına üç vardiya durmaksızın çalışıyoruz. Hijyen ve sağlık vazgeçilmezimiz. Buna azami özen gösteriyoruz ve fabrikamızda virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Çalışanlarımız sorumluluklarının bilincinde ve A'dan Z'ye her şeye aşırı titizlikle yaklaşıp tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Beyaz sirkede talep artışı

Ürettikleri doğal beyaz sirke ilgili konuşan Güven, şunları söyledi: "Hammadde ve ambalaj anlaşmalarımızı yılbaşında yaptığımızdan dolayı, üretimin kesintisiz çalışabilmesini sağlıyoruz. Beyaz sirkedeki talep artışına daha iyi hizmet verebilmek adına, yüzde 4-5 asitliğinde olan beyaz sirkeye alternatif olarak yüzde 18-20 asitliğinde konsantre beyaz sirke üretimine başladık. Asitlik derecesi nedeniyle su ile seyreltilerek kullanıldığında bir şişe konsantre beyaz sirke beş şişe beyaz sirkeye denk gelmektedir. Böylelikle çevreye şişe, kapak ve etiket olarak da daha az atık vermiş oluyoruz. Buna istinaden bu ürünümüzü x5 kat konsantre ve çevreci olarak isimlendiriyoruz."

"Limon aromalı beyaz sirkelerden uzak durun"

Güven, çeşitli kimyasallar kullanılarak beyaz sirke yapıldığı uyarısında bulunarak şöyle konuştu: "Covid-19'a karşı müdahale kapsamında Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı, beyaz sirkenin hammaddesi olan şeker pancarı ve benzer tarımsal hammaddeden kazanılmış etil alkolün satışını sadece kolonya üreticilerine müsaade edip sirke üreticilerine kapatmıştır. Şu an stoklarımızdaki beyaz sirke hammaddelerini üretip sevk ediyoruz. Tahminimizce, en fazla mayıs ayı ortasına kadar beyaz sirke stoklarımız yetecektir. Bununla birlikte asıl işi sirke üretmek olan rakiplerimizde de durum aynı. Ana faaliyeti sirke üretimi olmayıp beyaz sirkeye artan talepten faydalanabilmek adına piyasada farklı markalar çıkmaya başladığını görüyoruz. Yüzde 30'un üstünde pazar liderliğimiz olan bir sektörde, bizden fazla stoku olan bir marka olması mümkün değil. Aynısını hammadde tedarikçilerimiz de teyit ediyor. Hammaddenin bulunamadığı bir dönemde, ciddi fiyat avantajıyla satılan bir ürünün üzülerek kimyasallardan üretilmiş olduğunu söylemek zorundayız. Bu dönemde tüketicilerimiz özellikle limon aromalı beyaz sirkelerden uzak dursunlar. Tamamen kimyasalın kokusunu bastırmak için limon ve benzeri esans kullanıyorlar. Tüketicilerimizden ricamız, her zaman kalite odaklı olmaları ve arada ciddi fiyat farkı olan ürünleri sorgulamalarıdır. Dönemsel kampanyalar işimizin bir parçası ama her zaman olan ucuz fiyat sürdürülebilir olmadığı gibi, diğer yandan da soru işaretidir. Sirkenin sırrı, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, haftalar süren fermantasyonla yüzde 100 doğal bir ürün elde etmek. Tüketicilerimiz beyaz sirkeyi bulamadıkları zaman, aynı amaçla hem gıdada hem de temizlikte elma gibi diğer doğal fermente sirke çeşitlerini de kullanabilirler."

"Sirke ile temizlik alışkanlığa dönüştü"

Güven, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal ve sağlıklı beslenme, katkısız ürünler, doğal yöntemlerle temizlik öncelikli tercih halinde. Yaşadığımız salgının etkileri geçtikten sonra da sirke ile temizlik alışkanlığı devam edecektir. Doğal temizlik ve hijyen için yüzde yüz fermente gerçek sirkenin yeterli olduğunu bu vesile ile bir kez daha anlamış olduk. Sirkenin kokusu akıllarda artık temizlik duygusu uyandırıyor, insanlara güven veriyor. Müşterilerimizin bu şekilde aldığımız geri dönüşler bizi memnun ediyor. Her koşulda ürünlerimizi kalite ve titizlikle üretiyor olduğumuzu belirterek, bir an önce sağlıklı haberler alacağımız günlere dönmeyi bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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