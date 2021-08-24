Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
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Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira

Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir sirke fabrikasında meydana gelen yangında yaklaşık 300 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de bir sirke fabrikasında meydana gelen yangında yaklaşık 300 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muttalip Emirler mahallesi Sarıcakaya yolu üzerinde faaliyet gösteren bir sirke fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, yangının fabrikanın depo bölümünde eski elektrik tesisatına bağlı olarak çıktığı tespit edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken fabrika yetkilisi O.K. tarafından meydana gelen olayda yaklaşık 300 bin liralık zararın olduğu belirtildi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR

Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira
Sirke fabrikasındaki yangının faturası 300 bin lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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