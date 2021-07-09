Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
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Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti

Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler sunan şov ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler sunan şov ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Akrobatlar, cam üzerinde yürüme, ateş yutan adam, yılan şov, illüzyonist gösterilerinin yer aldığı şov izleyenlerin nefeslerini kesti. Yılan gösterisinde çocukları gösteriye alarak yılanı tutmalarını ve havaya kaldırmalarını sağlayan ekip, büyüklerin de sırtlarına ve kafalarına yılanı koyup heyecanlı anlar yaşattı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gösteri sonunda ekip üyelerini tebrik ederek onlara ve programın sunumunu yapan şovmen Doğukan Alsay'a bir plaket takdim etti. Başkan Akkaya, pandemi nedeniyle bu yıl konserlerin gerçekleştirilemediğini ancak dolu dolu içerikle şenliğin devam ettiğini belirterek gelecek yıllarda daha güzel etkinlik ve konserlerle şenlik yapılacağını kaydetti. Programın sonunda şovmen Doğukan Alsay alanı dolduranlarla ses yarışması yapıp, dans ve müzik gösterileri ile coşkulu dakikalar yaşattı. - KONYA

Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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