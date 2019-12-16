Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik...
Çocuğun okulda koşması Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.
16.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:38
Çocuğun okulda koşması
Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi
Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA