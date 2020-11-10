Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)

ACILI BABA: 'BU KARAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ'Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunun, çocuğu kusurlu bulmasının ardından açıklama yapan baba Faruk Köksal, karara...