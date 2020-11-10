Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)

10.11.2020 19:10 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:14
Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)

ACILI BABA: 'BU KARAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ'Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunun, çocuğu kusurlu bulmasının ardından açıklama yapan baba Faruk Köksal, karara...

ACILI BABA: 'BU KARAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunun, çocuğu kusurlu bulmasının ardından açıklama yapan baba Faruk Köksal, karara tepki gösterdi.

Şırınga şeklindeki çikolatanın üretiminden satışına kadar birçok kurum, kuruluş ve kişinin suçlu olması gerektiği yerde oğlunun kusurlu bulunmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen baba Faruk Köksal, "Bu karar bizi çok üzdü, zaten üzgündük. Bu kararla yine en başa döndük, diyebilirim. Çocuk bu, yetişkin bir insan olsa, 'kendi hatası' dersin ama sonuç olarak bir çocuk bu. Onun için biz bu karara tepkiliyiz, verilen kararı reddettik. Gereken takibimizi yapacağız, itirazımız avukat aracılığıyla iletildi. Biz büyüklerden yardım istiyoruz, destek istiyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka çocuklar gitmesin, aileler yanmasın istiyoruz. Okullarda güvenlik ve revir tarzında bölümler olsun istiyoruz. Buna kimsenin göz yummasını istemiyoruz, herkesin buna destek vermesini bekliyoruz. Devlet okullarında giriş-çıkışlarda güvenlik ve okulda en azından bir tane sağlık kuruluşunun olmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

'EVLAT ACISI HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR'

Aradan geçen zamanın acılarını dindirmediğini belirten Köksal, "Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Allah kimseye yaşatmasın. Mutluluğumuz gitti, sevincimiz gitti, her şeyimiz gitti, yaşama hevesimiz bile gitti. Candan öte can varmış, o da evlatmış. Boşa yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi" dedi.


Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)
Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

İlgili Haberler

Mert'in şırınga kapağıyla ölümünde 2 kişiye dava
Mert'in şırınga kapağıyla ölümünde 2 kişiye dava
Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı
Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı
İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi
İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Uğur Mumcu Cem Yılmaz İlker Aksum
Spor Tisserand Ozan Tufan Tamer Tuna Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2) - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 19:26:28. #1.15#
title