ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU
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ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU

31.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:18
ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Yeni yıla saatler kala vatandaşlar Şirinevler Meydanı'na akın etti.

Yeni yıla saatler kala vatandaşlar Şirinevler Meydanı'na akın etti. Şirinevler Meydanı ve çevresinde yeni yıl telaşıyla sosyal mesafe hiçe sayıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Şirinevler Meydanı ve çevresine vatandaşlar alışveriş için akın etti. Vatandaşlar, yoğunluğun farkında olduklarını belirterek, son alışverişi yaptıklarını söyledi. Özellikle gıda ürünleri satan iş yerleri önünde kalabalık oluşurken, vatandaşlar en çok kuru yemiş dükkanlarına ilgi gösterdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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