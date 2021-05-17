ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU
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ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Şirinevler'de toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bahçelievler Şirinevler'de toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin Dayanışma Derneği ve Arap Topluluğu Birliği'nin çağrısı üzerine Şirinevler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı eylem düzenledi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Çoğunluğunu yabancı uyruklu kişilerin oluşturduğu gruptakilere Arapça konuşmalar yapıldı.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammed Zekioğlu, Türkiye ve tüm Arap ülkelerinin Filistin'in mücadelesine destek verdiğini dile getirerek, Arap ülkeleri Filistin'in yanında olduğunu göstermek için herkes diyor ki, biz Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e, Gazze'ye her şeyi yapmaya hazırız. Ölüme gitmeye hazırız. İnşallah, zafer Türkiye'den Filistin'e gider, Mescid-i Aksa'yı kurtarırız dedi.

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU
ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU
ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU
ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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