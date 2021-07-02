Şirinevler Mahallesi Sym Kreş Öğrencilerine Karneleri Verildi

Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencileri, karnelerini Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından aldı.

Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencileri, karnelerini Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından aldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de karne dağıtım törenine katılarak kreş öğrencilerine boyama kitabı ve kalemi hediye etti.

Kaynak: Habermetre