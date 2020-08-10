Şirinevler'in geleceğine 'Yıldırım' çözüm
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Şirinevler'in geleceğine 'Yıldırım' çözüm

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar planı ve uygulaması ile bölgenin sosyal donatıya ve alt yapı hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.

Şirinevler'in geleceğine 'Yıldırım' çözüm
10.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:32

Yıldırım'ın geride kalan 40-50 yılda aldığı yoğun göç sonucu yaşadığı kontrolsüz şehirleşme nedeniyle, şehrin geleceğinin önündeki en büyük engel haline gelen plansız yapılaşmayı ve sağlıksız yapıları ilçenin gündeminden çıkaracak tarihi adımlar atan Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nin kaderini değiştirecek imar planı çalışmalarını sürdürüyor. İmar uygulama çalışmaları kapsamında belediye bürokratları ile yoğun mesai gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgenin geride kalan dönemde sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle imar uygulama çalışması olmadığından resmi altyapı hizmetlerinin ulaştırılamadığı Şirinevler Mahallesi'nde sağlıklı kentleşme adımlarının atılması ve bölgenin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerine kavuşması için hummalı çalışma yürütüyor. Riskli alan statüsünde bulunan ve sit alanı statüsünden çıkarılan plan dışındaki noktada bulunan Şirinevler Mahallesi'nde 103 hektarlık alanda hazırlanan imar uygulama planı tamamlandığında, bölgede ruhsatlı yapılaşmanın önü açılacak, mülkiyet sorunları ortadan kalkacak, sosyal donatı alanları elde edilmesi sağlanacak, yol ve doğalgaz başta olmak üzere bölgenin sorunlarını ortadan kaldıracak alt yapı hizmetlerinin tesisine imkan tanınacak.

ŞİRİNEVLER'İN GELECEĞİ KURTULACAK

Yıldırım'ın ana problemlerinin başında gelen plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşmenin, ilçenin yarınlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle bu konuda yapılacak çalışmaların gündemlerinin ilk sırasında yer aldığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehrimizin ana problemlerinin başında gelen ve uzun yıllardır çözümü bekleyen imar planları değişikliği ile Bursa'nın aldığı göçün ilk adresi olması nedeniyle ilçemizde ortaya çıkan plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşme, ilçemizin yarınlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planları onaylanan ve imar uygulama süreci devam eden Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahalleleri ile bütüncül bir yaklaşım oluşturulması, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için riskli alanda ve riskli alan dışındaki sit alanından çıkarılan imar planı ve uygulamasını tamamlayarak Şirinevler Mahallesi'nin geleceğini kurtaracak adımları atıyoruz" dedi.

DOĞALGAZA HASRET BİTECEK

Şirinevler Mahallesi'nde imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle bölge sakinlerinin uzun yıllardır beklediği altyapı hizmetlerinin ulaştırılması, mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması ve ruhsatlı yapılaşmanın sağlaması için 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bölgede imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği altyapı hizmetlerini ulaştırmak, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmak ve ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak için riskli alan ilan edilen 6 mahalle olan Arabayatağı, Yavuzselim, Hacivat, Çınarönü, Ulus ve Mevlana mahallelerimiz ile birlikte, Şirinevler Mahallemizdeki 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlıyoruz. İmar planı ve uygulama süreci tamamlandığında, bölge sosyal donatıya sahip olabilecek, yeni yapılacak bulvar ve yollarla ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve hemşehrilerimizin en büyük beklentilerinden olan doğalgaz hizmeti başta olmak üzere altyapı hizmetlerine kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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