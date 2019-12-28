ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, AVCILAR YÖNÜNDE SEFERLER YAPILAMIYOR (1)
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ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, AVCILAR YÖNÜNDE SEFERLER YAPILAMIYOR (1)

Alper KORKMAZ/ Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.

28.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:50
ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, AVCILAR YÖNÜNDE SEFERLER YAPILAMIYOR (1)

Alper KORKMAZ/ metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vucudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ön camında hasar oluşan metrobüs (Fotoğraf)

 


Kaynak: DHA
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