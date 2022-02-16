ŞİRİNEVLER'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜYLE İETT ŞOFÖRÜNÜN YOL KAVGASI

ŞİRİNEVLER'de trafikte yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Otobüsün yolunu kesen otomobil sürücüsü ile İETT şoförü kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler, Şirinevler yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda tartıştı. Otomobil sürücüsü ani fren yaparak, otobüsün önünü kesti. Araçtan inen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tekme tokat kavga etti. Çevrede bulunan bir kişi kısa süre cep telefonu ile kayıt yaptıktan sonra diğer kişilerle kavgaya müdahale ederek tarafların ayrılmasına yardım etti. İki sürücü de direksiyon başına geçerek yollarına devam etti.