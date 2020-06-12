ŞİRİNEVLER'DE OTOMOBİL METRO HATTINA UÇTU 1 YARALI
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ŞİRİNEVLER'DE OTOMOBİL METRO HATTINA UÇTU 1 YARALI

BAHÇELİEVLER Şirinevler mevkiinde 00.30 sıralarında kontrolden çıkan Turgay Kolcu yönetimindeki otomobil, korkulukları aşarak metro raylarına uçtu.

12.06.2020 01:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:54

BAHÇELİEVLER Şirinevler mevkiinde 00.30 sıralarında kontrolden çıkan Turgay Kolcu yönetimindeki otomobil, korkulukları aşarak metro raylarına uçtu. Kazada otomobil ters döndü, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metro hattında aksayan sefer olmadığı öğrenildi. Raylara düşerek hurdaya dönen aracı çıkarma çalışmaları ise sürüyor.

ŞİRİNEVLER'DE OTOMOBİL METRO HATTINA UÇTU 1 YARALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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