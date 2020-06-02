Şirinevler'de minibüsler dezenfekte edildi
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Şirinevler'de minibüsler dezenfekte edildi

Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 taşıma zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Bahçelievler'de minibüs şoförlerine yeni kurallar anlatıldı.

Şirinevler'de minibüsler dezenfekte edildi
02.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:18

Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 taşıma zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Bahçelievler'de minibüs şoförlerine yeni kurallar anlatıldı. Şirinevler minibüs durağındaki tüm minibüsler dezenfekte edilirken araç sahiplerine 1 haftalık hijyen belgesi verildi.

İçişleri Bakanlığının toplu taşımada yüzde 50 taşıma kapasitesi zorunluğunun kaldırılmasını açıklamasının ardından bundan böyle koltuk sayısı kadar yolcu taşınabilecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Şirinevler minibüs durağında şoför ve yolculara yeni kurallar anlatıldı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirmenin ardından Şirinevler minibüs durağındaki tüm minibüsler dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen araçların camlarına hijyen belgesi yapıştırıldı. Tüm şoförlere maske hediye edilirken araç sahiplerine 1 haftalık hijyen belgesi verildi.

"Eğitim vermek önemli amacımız"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır şuan daha özenli ve dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek "İstanbul'un en çok minibüsün olduğu Şirinevler Meydanı'nda belediye ekibi çalışanlarımız burada gelen minibüslerin içini dezenfekte ediyor. Bunun haricinde bizim asıl uygulamak istediğimiz benim hekim olmamdan dolayı minibüs şoförleri arkadaşlarımıza onlara eğitim ve bilgi veriyoruz. Kendilerini hastalandırmadan işlerini yapmalarını anlatıyoruz. Burada en önemli kural maske, sosyal mesafe eve el hijyenine dikkat etmeleri az önce bunu anlattık. Özellikle para alıp verirken parayı elden almamalarını tavsiye ettik"dedi.

"Belediye ekiplerine teşekkürler"

Minibüs şoförlerinden Ömer Sever hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek "Belediyemizden Allah razı olsun ilaçlamamızı yapıyor tertemiz bir hizmet veriyor pırıl pırıl çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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