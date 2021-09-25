ŞİRİNEVLER'DE İNSAN SELİ

ANKARA (DHA) - ŞİRİNEVLER'deki toplu taşıma durağında yoğun kalabalık oluştu.

Şirinevler D-100 Karayolu Ankara istikameti yan yoldaki toplu ulaşım durağında öğleden sonra yoğunluk oluştu. Kaldırımda yer kalmayınca insanlar yollara taştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e giden araçların da buradan kalkmasıyla yoğunluk arttı. Burada bekleyen yolcuların bazıları yoğunluğun TEKNOFEST nedeniyle bazıları ise metro çalışmaları nedeniyle kaynaklandığını belirtti.