Şirin: "Sokak düğünlerine izin verilmemeli"
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Şirin: "Sokak düğünlerine izin verilmemeli"

Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, korona virüs salgınının yeniden hız kazanmaması için İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklanan sokak düğünlerinin önüne geçilmesini istedi.

Şirin:
11.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:04

Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, korona virüs salgınının yeniden hız kazanmaması için İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklanan sokak düğünlerinin önüne geçilmesini istedi.

ADSOD Başkanı Ayhan Şirin ve beraberindekiler, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, normalleşme planı kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan düğün salonlarında uyulması gereken kurallar görüşüldü.

Uzun bir sürecin ardından korona virüsle mücadelede yavaş yavaş normalleşme sürecinin yaşandığını ifade eden Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çalışmalarına geçici süre ara verdiğimiz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerimiz belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden hizmete açılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus korona virüsün tamamen bitmiş gibi algılanmamasıdır. Normalleşme sürecine girsek de salgının yeniden hız kazanmaması için hepimizin uymak zorunda olduğu kurallar var. Düğün salonlarımız için de belirlediğimiz kuralları bugün hep birlikte gözden geçirdik. Tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara uymaya devam etmelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü alınan bu kararların hepsi sağlığımızı korumak için" dedi.

Sokak düğünlerine "dur" denilmeli

ADSOD Başkanı Şirin de yaklaşık 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının hizmet vermeye başlayacakları 1 Temmuz'a hazırlandığını söyledi. Salonlarını sürekli dezenfekte ettiklerini ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler gerçekleştireceklerini ifade eden Şirin, "İş yerlerinin kapalı olması nedeniyle bir çok üyemiz zor durumda kaldı. Yeniden ayağa kalkabilmemiz için heyecanla 1 Temmuz'u bekliyoruz" dedi.

Tek sıkıntılarının yaz aylarının gelmesiyle birlikte salgına karşın yapılan sokak düğünleri olduğunu ifade eden Şirin, "Sokak düğünleri İçişleri Bakanlığı kararıyla yasak. Ancak buna rağmen sokak düğünleri yapılıyor. Salgının yeniden hız kazanmaması için sokak düğünlerine izin verilmemeli ve buna (dur) denilmeli. Bunda haksızlık ve sahtecilik söz konusu olmakla birlikte haksız kazançta sağlanmaktadır. Bu tür organizasyonlar sektörde kayıt altında çalışan üyelerimizi zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

Ayhan Şirin, emniyet müdürlüğü ve belediye ekiplerinden sokak düğünlerine yönelik denetimlerini artırarak cezai müeyyideleri uygulamalarını da istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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