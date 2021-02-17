Şirin Nisan Dengiz kimdir? Şirin Nisan Dengiz kaç yaşında, nereli? Şirin Nisan Dengiz babası kim?
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Şirin Nisan Dengiz kimdir? Şirin Nisan Dengiz kaç yaşında, nereli? Şirin Nisan Dengiz babası kim?

17.02.2021 11:24 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:34
Şirin Nisan Dengiz kimdir? Şirin Nisan Dengiz kaç yaşında, nereli? Şirin Nisan Dengiz babası kim?

İbrahim Tatlıses ile aralarında tazminat davası bulunan Şirin Nisan Dengiz kimdir? Şirin Nisan Dengiz kaç yaşında, nereli? Şirin Nisan Dengiz babası kim? Şirin Nisan Dengiz ne iş yapıyor?

Şiirleri, manzum hikayeleri ile büyük sevilen şair, yazar Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şirin Nisan Dengiz kimdir? Şirin Nisan Dengiz kaç yaşında, nereli? Şirin Nisan Dengiz babası kim?

ŞİRİN NİSAN DENDİZ KİMDİR?

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, son zamanlarda İbrahim Tatlıses'e açtığı dava ile haber oldu.Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe,( 1900, Vefa/ İstanbul - Ö. 24 Eylül 1969). Bazı şiir ve yazılarında Cımbız, Yalçın Tevfik takma adlarını kullandı. Babası Doktor Rüştü Hakkı, Türk tababeti üstatlarındandır.

NECDET RÜŞTÜ DENGİZ ESERLERİ

Âhenk (1920), 23 Nisan Şiirleri (1923), Bir Damla Gözyaşı (1924), Gazi'nin Destanı (1929), Yurdum ve Sevgilim (1934), Bahçe (1939). Aşkın Gözü (manzum roman, 1925), Kadın Asker Olursa (37 kısa oyun, 1928), Yürekler Acısı (1937), Zavallı Kadınlar (1938), Gönül Masalları (manzum hikâyeler, 1950), Çadır Fahişesi (1954), Altın Bilezik (çocuk oyunu, 1947), Türk Nüktecileri (1968).

Şirin Nisan Dengiz kimdir? Şirin Nisan Dengiz kaç yaşında, nereli? Şirin Nisan Dengiz babası kim?
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