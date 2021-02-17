Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası!

17.02.2021 07:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:39
Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası!

Dengiz, babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin Tatlıses'in "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

Dengiz, babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin Tatlıses'in "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi: "İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır.

Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir." Dengiz'in avukatı, "Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 07:39:32. #1.16#
title