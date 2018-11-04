Şirin Baba"Nın Mini Bıçakları İlgi Görüyor

MERVE TOPUZ - Sivas'ta "Şirin Baba" olarak tanınan bıçak ustası Erdoğan Güzel'in yaptığı mini bıçaklar, hayranlık uyandırıyor.

Sivas bıçağı ustası 71 yaşındaki Erdoğan Güzel, Atatürk Caddesi'ndeki küçük atölyesinde 23 yıldır bıçak üretiyor.

Ünlü Sivas bıçağının tüm aşamalarını büyük bir özveriyle yapan Güzel, önce metal parçalarını kesip zımparalıyor, ateşe koyuyor, sonra da bıçak şekli veriyor.

Kemik ve ahşaptan yaptığı saplara bıçağı yerleştiren ve çelik üzerine bakır tellerle figürler çizen Güzel, isteğe göre de özel bıçak üretiyor.

Bıçak saplarına çift başlı kartal ve Kangal köpeği başı gibi figürler işleyen Güzel'in yaptığı mini bıçaklar ilgi görüyor.

Yıllardır bıçaklara hayat veren "Şirin Baba", en küçüğü 7 milimetreden başlayan çok sayıda bıçak üretti.

Ürettiği 7 milimetrelik en küçük bıçağı hediye eden "Şirin Baba", 1,5 santimetrelik hançer ile 2 santimetrelik açılır kapanır çakısına gözü gibi bakıyor.

Sponsor desteği bekleyen Güzel, Guinness Rekorlar Kitabı'na girme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Erdoğan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolmaya yüz tutmuş bıçakçılık mesleğini yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Sivas bıçağı dışında farklı boyutlarda, şekillerde bıçaklar da yaptığı anlatan Güzel, "Meraklısına, koleksiyonculara ya da bana örnek olarak getirilen şekillerde bıçaklar yapıyorum." dedi.

Güzel, Sivas bıçağının sağlamlığına da değinerek, şunları kaydetti:

"Camız, geyik ve teke boynuzu ile kemik saplı bıçaklar yapıyorum. Elimize geçen bütün materyalleri değerlendiriyorum. Ayrıca Sivas bıçağını gündemde tutabilmek için çok küçük bıçaklar yaptım ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için adayım. Bu minik bıçaklardan her türde yaptım. Hançerinden kamasına, yatağan bıçağından, saldırma bıçağına kadar çeşitlerde yaptım."

Hedefi 4,5 milimetrelik bıçak

Minik bıçakları 6-7 yıl önce yapmaya başladığını ve rekorlar kitabına girebilmek için destek beklediğini vurgulayan Güzel, "Temel amacım Sivas bıçağına dikkati çekmek. Minik bıçakları yapmaktaki amacım bu. Sivas'ı zanaat dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na yerleştireceğim. Elimde 2 santimlik açılır kapanır bıçak ile 1,5 santimlik hançer var. 7 milimetrelik bıçak da yapmıştım, onu hediye ettim. Bu konuda son derece kararlı ve iddialıyım." diye konuştu.

Güzel, yeni hedefinin 4,5 milimetrelik bir bıçak yapmak olduğunu sözlerine ekledi.