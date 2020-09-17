Sırıkla atlamada dünya rekoru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sırıkla atlamada dünya rekoru

ABD doğumlu İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in Roma etabında sırıkla atlama açık hava dünya rekorunu kırmayı başardı.

Sırıkla atlamada dünya rekoru
17.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:59

ABD doğumlu İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in Roma etabında sırıkla atlama açık hava dünya rekorunu kırmayı başardı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig'de piste çıkan 20 yaşındaki atlet, 6,15 metrelik atlayışla Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'nın rekorunu kırdı.Bubka'nın 1994'te elde ettiği 6,14'lük dereceyi tam 26 yıl sonra kıran İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Özülkü Okan Bayülgen Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk Avrupa Trabzonspor Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırıkla atlamada dünya rekoru - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 23:00:29. #1.14#
title