Sırıkla atlamada dünya rekoru
ABD doğumlu İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in Roma etabında sırıkla atlama açık hava dünya rekorunu kırmayı başardı.
17.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:59
ABD doğumlu İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in Roma etabında sırıkla atlama açık hava dünya rekorunu kırmayı başardı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig'de piste çıkan 20 yaşındaki atlet, 6,15 metrelik atlayışla Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'nın rekorunu kırdı.Bubka'nın 1994'te elde ettiği 6,14'lük dereceyi tam 26 yıl sonra kıran İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.
Kaynak: DHA