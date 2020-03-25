Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi - Haberler
Trabzon, Apple, Güncel

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen lise öğrencisi hatayı ispatlayınca ödüllendirildi Trabzon'da yaşayan...

25.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:46
Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu

Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen lise öğrencisi hatayı ispatlayınca ödüllendirildi

TRABZON - Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen genç hatayı ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gürkan Cebeci (17), dünyanın en ünlü teknoloji markalarından birinin açığını buldu. Yaklaşık 4 senedir 'Siri' üzerine çalışan Cebeci, bir sistem hatasını yakaladı. Ekranın kilitli olmasına rağmen 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, bu hatayı firmanın merkezine bildirdi. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı. Yaklaşık 2 hafta sonra firmadan yanıt alan lise öğrencisi, hatanın kabul edildiğini ve güncelleme ile düzeltileceğini öğrendi. Firma tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirilen Cebeci'ye ayrıca üzerinde "Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle" yazılı bir plaket verildi.

Bu süreçte firmanın Çinli rakibi Huawei'den iş teklifi aldığını belirten Cebeci, hedefinin hayranı olduğu firmada çalışmak olduğunu söyledi. Uzun zamandır söz konusu teknoloji markası üzerine çalıştığını dile getiren Gürkan Cebeci, "Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri'nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri'nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim. Ekran kilitliyken Siri'ye 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu. Bunu firmaya ilettim. Firma bunu güvenlik ekibine ileteceğini söyledi. 2 gün sonra bana geri dönüş yaptı 'böyle bir hatamız yok' diye. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı, çok bekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Tamam hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler" dedi.

"Sen kim Apple kim derlerdi, şimdi ise hayallerim gerçek oldu"

Farklı firmalardan iş teklifi geldiğini söyleyen Cebeci, "Bir firmadan 'Yaptığınız araştırmalardan dolayı sizi aramızda görmekten gurur duyarız' diye bir mail geldi. Düşündüm ama hedefimde Apple olduğu için orada çalışmayı düşünüyorum. Ailem derslerimi aksattığım için biraz kızdılar, Apple'dan sana hayır yok dediler. Bazı insanlar okuyarak bir yerlere gelir ama ben öyle değilim. Ben yeteneğimle bir yerlere gelmek istiyorum. Açık lisede okuyarak Apple üzerine çalışmayı düşündüm. Ailem bu başarıdan sonra çok sevindiler. Artık beni desteklemeye başladılar. Arkadaşlarım telefonlarında bir sıkıntı olduğunda hep benim yanıma geliyorlar. Kendime hep 'başarı bir yolculuktur, varış noktası değil' dedim. Hayallerim gerçek oldu. Firmalar resmen peşimden geliyor. Apple'dan gelecek teklifi bekliyorum. Hayallerinin peşini kimse bırakmasın. Ben bırakmadım. Ne zaman nerede hayallerimi gerçekleştireceğim dediysem herkes gülerdi. Sen kim Apple kim derlerdi. Şimdi ise hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Akgül James Bond Basketbolcu Fahrettin Koca
Spor Falcao Burak Yılmaz Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:38:21. #1.14#
title