Siri Canberk Varış "Modanın Cinsiyet Etiketlerini Değiştirmek İstiyorum"
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Siri Canberk Varış "Modanın Cinsiyet Etiketlerini Değiştirmek İstiyorum"

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Siri Canberk Varış 'Modanın Cinsiyet Etiketlerini Değiştirmek İstiyorum'

Ünlü modacı Siri Canberk Varış erkek modasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Erkek modası hakkında açıklamalarda bulunan Siri Canberk Varış "Modanın Cinsiyet Etiketlerini Değiştirmek İstiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken, modanın yorumunu değiştiren ve yeniden yapılandıran Siri Canberk Varış " Uzun yıllardır toplum belirli bir model izlemiştir. Örneğin pembe, kızlar için; mavi, erkekler içindir. Ancak bu algıların artık değişmeye başladığına ve değişmesi gerektiğine inanıyorum. Erkek giyim ve kadın giyim ayrımı olmamalı. Kıyafet sadece dönemsel olması gerekiyor. Sadece renkleri ve modası değişebilir. Giyinirken cinsiyetimizi ön plana çıkarmamız gerekmiyor. Giydiklerimiz bize kendimizi iyi hissettirmeli. Yarattığım tasarımlarla, modada bulunan cinsiyet normlarını değiştireceğim." dedi.

Cinsiyetsiz Moda Markası Yaratacağım

Rick Owens, Prada, Valentino gibi dünyaca ünlü markalar ve Vogue Dergisi ile işbirlikleri ile öne çıkan Siri Canberk Varış "Aslında modada cinsiyet ayrımının ortadan kalkması korona virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte başladı. Herkesin büyük boy tişörtler, pijamalar, jogger'lar, eşofmanlar gibi rahat, cinsiyet ayrımı gözetmeyen giysilere yöneldiğini görüyoruz. Bence bu durum önemli bir değişimin başlangıcı olacak. Ben de bir moda markası yaratarak, cinsiyet ayrımı olmayan tasarımlarımla öne çıkacağım" dedi.

Siri Canberk Varış kimdir?

Siri Canberk Varış, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. International Baccalaureate (IB) programını tamamladıktan sonra 2010 yılında modanın başkenti Milano'ya gitti. Milono'da birçok dünya markasıyla yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor.

Kaynak: Bültenler

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