Sirha İstanbul 2017" Başladı

Gastronomi sektörünü bir araya getiren "Sirha 2017 İstanbul" Harbiye'deki Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.



Türkiye'nin zenginliklerini dünya ile buluşturmayı hedefleyen fuar, ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.



Fuara katılan firma sayısının geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 400 markaya yükseldiği, ciroda da yüzde 64'lük büyüme beklendiği bildirildi. 2016'da 10 bin 815 profesyonelin ziyaret ettiği fuara, bu yıl 13 bin kişinin gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.



Fuar Koordinatörü Abel Michel Villemin, İstanbul'da gastronomi buluşmasını sürekli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Türkiye'nin büyük bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Villemin, "Sektörde de büyük bir üretime sahip zengin bir tarihi var ve buna bağlı olarak zengin bir mutfağa sahip. Bu sene İstanbul'un yanı sıra Anadolu'dan da üretici katılımcılarımız var. Gaziantep, Mardin, Antalya, Bolu gibi birçok bölgeden gelen var. Ayrıca yabancı markalarımız da var. Bu sene 3 bin profesyonel ziyaretçi geldi." dedi.



Fuar kapsamında düzenlenecek "Bocuse d'Or"da (Şefler Olimpiyatı) finale kalan şef, Avrupa'daki büyük finalde Türkiye'yi temsil edecek. Bocuse d'Or'da, bu yıl yarışacak isimler ise Murat Çakıroğlu, Nihat Doğtürk, Mutlu Şevket Yılmaz ve Ogün Koca olarak belirlendi.



Fuarda ayrıca Dünya Pastacılık Kupası'nın (Coupedu Monde de la Patisserie) Türkiye finali de gerçekleştirilecek. Bu yarışmada, Niyazi Güneri, Julia Akıncı, Yiğit Zeyneloğlu ve Cihan Gültekin birincilik için mücadele edecek.



Etkinlik kapsamında farklı bölgelerden gelen kahve çekirdeklerinin tanıtılacağı Coffee Corner gerçekleştirilecek.



Fuar, cumartesi gününe kadar devam edecek.