"Sırf albüm yaptırmak için benimle ilişki yaşamaya çalışan kadınlar var"

İnşaat, turizm ve müzik sektöründeki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı iş insanı Bülent Kaya, BiMagazin.com'un instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu oldu.

"UÇMAYI ÖZLEDİM"

Karantina'da neler yaşadığını anlatan iş insanı Bülent Kaya; "Sabah uyandığımda gözlerimi açıp yatak odasında acaba nerde uyandım diye düşünüyordum. Bir ara çok fazla yolculuk yapıyordum.Çok yer görmek, çok insan tanımak tabi ki çok güzel, hep kendime bir hafta ya da on gün ayırıp dinleneyim diyordum ama şimdi fazla fazla ayırdık. Gerçekten uçmayı özledim. Evde insanın psikolojisi bozuluyor. Aslında evde de yapılabilecek işler var ama hiç bir şeye odaklanamıyorsun. Böyle saçma bir duruma geldim" dedi.

"BU SEZON BENİM İÇİN BİTTİ"

Yaz sezonunun bu dönem için kapandığını belirten Bülent Kaya; "Biz Türk insanı olarak sıcak kanlı bir milletiz, biraz aceleci davranabiliriz. O nedenle Ağustos ayı gibi normale dönebiliriz fakat yaz sezonunun bu dönemde kapandığını düşünüyorum. Özellikle Haziran ayında sezonun başlayacağını düşünmüyor ve sağlıklı bulmuyorum. Hızlı davranarak 2. dalgayı tetikleyebiliriz o nedenle dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"BODRUM BU YIL ZOR DURUMDA"

Bodrum'un virüsün ekonomik etkilerini sanıldığından daha fazla hissedeceğini ifade eden Bülent Kaya; "Krizde her yerde ne yaşıyorsa bodrumda da o yaşanıyor. Lakin Bodrum'u şu şekilde ayırabiliriz... Burası sadece yazın iş yapıyor. Biz Azka Otel olarak yaz kış açığız ama diğer yerler böyle değil. Burada sadece bu yazı düşünmemek lazım. 8-9 ay sonra Bodrum'dakiler ne yapacak? Şehir otelciliği daha farklı, Bodrum esnafı gerçekten zor günler geçiriyor. Her yıl Nisan ayında tadilat yapıp sezonu açmaya başlayan işletmelerin bir kısmı şu an devretmeye başladı.

"GÖZÜNÜ KAPATIP TİCARET YAPMANIN ANLAMI YOK"

''KARPUZ TARLASINI SATANDA İNŞAAT YAPIYOR. HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN''

"İşletme sahibiysen, yöneticilik yapıyorsan, her şeyi ön görebilmen lazım. Herkesin bir B planı olması lazım. Türkiye'de yaşıyoruz krizin ne zaman geleceği belli değil. Ben cebimde param varsa inşaat yapıyorum. Çünkü her an bir kriz olabilir ve benyaptığımı satamazsam ne olacak? Ticarette kar da zararın eşidir, ortağıdır diyoruz ama gözünü kapatıp ticaret yapmanın anlamı yok. Karpuz tarlasını satan da gelip inşaat yapıyor. Herkes bildiği işi yapsın" dedi.

"BİR KESİM VAR Kİ; SANAT YAPTIĞINI UNUTMUŞ"

BiMagazin.com'un instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, kurduğu müzik yapım ve prodüskiyon şirketindende bahseden ve müzik sektörüne biraz zoraki girdiğini söyleyen Bülent Kaya, "Ben zatenbelli ve hak ettiğini düşündüğüm sanatçılara destek veriyordum, hatta bazılarına albüm bile yapıyordum. Zamanla bana madem bu işi yapıyorsun bir şirket kur dediler. O şekilde başladık ama konuyla ilgili üzüldüğüm noktalar da var, sevindiğim noktalarda. Birlikte yola çıktığımız, bünyemizde yer alan sanatçılarımız gerçekten çok iyi yerlerde olması gereken sanatçılar. Bir kesim sanat yaptığını unutmuş... Kurulan bu çatı altında sanat damarlarımızdan birinin kopmadığını görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Azka Müzik'in oldukça basit ama müzik piyasasında artık pekte olmayan bazı kriterleri var. Kalp temizliği, aidiyet duygusu, hasetlikten uzak olmak ve bu aile içindeki herkese koşulsuz destek... Folmül çok basit aslında.'' dedi.

"GARDROPTA FAİK ÖZTÜRK İMZASI"

Her yaz Bodrum'da Faik Öztürk ile tavla turnuvaları yaptıklarınıda dile getiren Bülent Kaya; "Faik Öztürk tavlada çok iyidir. Her yaz Bodrum'da birçok kişiyle oynar ve hep kazanır, ama ben değil. Bir gün bana geldi ve sen tavla oynamasını biliyor musun diye meydan okudu. Oynadık ilkinde yenildim, sonrasında iddiasına oynayalım dedi ve şuan giydiğim pantolon dahi onun hediyesi. Gardrobumda neye elimi atsam onun kreasyonu çıkıyor. Şu an ikinci gardorobumu yaptırıyorum." dedi.

"SIRF ALBÜM YAPTIRMAK İÇİN BENİMLE İLİŞKİ YAŞAMAYA ÇALIŞAN KADINLAR VAR"

"Kendini sanatçı zanneden kadın arkadaşlar, albüm yaptırmak için bana farklı davranıyor. Bana sanatıyla gelen herkese kapım açık. Bazılarının benimle bir albüm için ilişki yaşamak istediklerini anlamayacak kadar cahil değilim. İnsan gibi sanatını gösteren herkese sonuna kadar desteğim var. Ayrıca sadece bu değil. Benimle bir kare fotoğraf çektirip de gazetelerde dergilerde çıkmak isteyen insanlar da çok. Sonra piyasada ben onlardan yararlanmaya çalışıyormuşum gibi algılanıyor. Oysa ki ben onlardan kaçıyorum" dedi.

MONTENEGROLU MODELLE YOLLAR AYRILDI... ''GÜZEL BAŞLADI GÜZEL BİTTİ''

Son olarak Montenegrolu fenomen model Bojana Rmandic ile ayrıldıklarını da dile getiren Bülent Kaya, ''Güzel başladı güzel bitti. Türkiye'de insanlar çok tuhaf. Birini size birazcık yakın görsünler hemen sevgiliniz olabiliyor. Seda Sayan için bile dedikodu çıkarmaya kalktılar. Aramızdaki dostluk o kadar derin ki; sağolsun mesele bile etmedi. Lakin bu gereksiz dedikodular bazen canımı sıkıyor. Hayatımda biri varken takar koluma yürürüm. Yetişkin insanlarız. Çocukça fiskosları incitici, boş ve gereksiz buluyorum.''

Kaynak: Bültenler